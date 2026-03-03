Siyah valiz "kullanmayın" çağrısı: İşte nedeni

Artan yolcu sayısı ve yoğun uçuş trafiğiyle birlikte havalimanlarında en sık karşılaşılan problemlerden biri de bagaj karışıklığı.

Özellikle banttan alınan valizlerin birbirine benzemesi, yolcuların yanlış bavulu almasına ya da kendi eşyasını fark etmekte zorlanmasına neden oluyor.

En büyük sebebi ise "tek tipleşen bavullar"...

Yapılan değerlendirmeler, en çok tercih edilen valiz renginin siyah olduğunu ve bu durumun karışıklık riskini artırdığını ortaya koyuyor.

Uçak bagajı üzerine yapılan pazar analizleri, siyah rengin dünya çapında en yaygın tercih edildiğini ve satışların yaklaşık %40–45’inin bu renkte olduğunu gösteriyor;

Bu noktada ise seyahat edenlerin bagajlarını ayırt edici etiketler, renkli kurdeleler ya da farklı tasarımlar kullanarak kişiselleştirmesini öneriliyor.