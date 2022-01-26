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    Erzurum'da yiyecek arayan merakli tilki

    Karda yiyecek aradığı sırada meraklı bakışlarıyla cep telefonu kamerasına yansıyan tilki, izleyenleri gülümsetti.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:52
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    Erzurum'da yiyecek arayan merakli tilki

    Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çoğu yaban hayvanı yiyecek bulmakta zorlanıyor.

    Erzurum’un Uzundere ilçesinde ikamet eden İbrahim Turan, dışarıda gezerken yiyecek arayan bir tilkiye rastladı.

    ELLERİYLE BESLEDİ

    Evden yiyecek getiren Turan, aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi.

    Erzurum'da yiyecek arayan merakli tilki VİDEO


    İZLEYENLER GÜLÜMSEDİ

    Karnı doyan tilkinin cep telefonu kamerasına merakla yaklaşması ise izleyenleri gülümsetti.

    Erzurum da yiyecek arayan merakli tilki #1

    Erzurum da yiyecek arayan merakli tilki #2

    Erzurum da yiyecek arayan merakli tilki #3


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