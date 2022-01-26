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- Erzurum'da yiyecek arayan merakli tilki
Erzurum'da yiyecek arayan merakli tilki
Karda yiyecek aradığı sırada meraklı bakışlarıyla cep telefonu kamerasına yansıyan tilki, izleyenleri gülümsetti.
- İHA
- 26.01.2022 - 10:50
- Güncelleme : 26.01.2022 - 10:52
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çoğu yaban hayvanı yiyecek bulmakta zorlanıyor.
Erzurum’un Uzundere ilçesinde ikamet eden İbrahim Turan, dışarıda gezerken yiyecek arayan bir tilkiye rastladı.
ELLERİYLE BESLEDİ
Evden yiyecek getiren Turan, aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi.
Erzurum'da yiyecek arayan merakli tilki VİDEO
İZLEYENLER GÜLÜMSEDİ
Karnı doyan tilkinin cep telefonu kamerasına merakla yaklaşması ise izleyenleri gülümsetti.