Erzurumlular dere kumunda şifa arıyor Erzurumda şifa aralanlar, yıllardır havaların en fazla ısındığı ağustos ayında Ejder Deresi'nin sıcak kumlarına kendilerini gömüyor.

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DHA

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ejder Deresi, hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği ağustos ayında eklem ağrıları ve romatizmal hastalıkları olanların uğrak yerine dönüşüyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar, kum banyosuyla hastalıklarına şifa arıyor.

Alternatif tıp konusunda çalışmalar yapan Dr. İbrahim Ekinci, "Kum banyosunun etkili olması için sıcak olması gerekiyor. Erzurum'da özellikle ağustos ayı sıcak oluyor. Kum banyosu vücuda destek de oluyor, tedavi edici de olabiliyor." dedi.

"EJDER DERESİ’NİN KUMLARI MİNERAL VE DEMİR AÇISINDAN ZENGİN"

Oltu ilçesinde alternatif tıpla ilgilenen Ekinci, ilçe merkezine yakın bir bölgeden geçen Ejder Deresi’nin kumlarının mineral ve demir açısından çok zengin olduğu ve tedavi edici özelliği bulunduğunu belirledi.

EKLEM AĞRILARI VE ROMATİZMA İÇİN TAVSİYE EDİLİYOR

Ekinci, eklem ağrıları ve romatizma şikayeti olanlara kum banyosunu tavsiye ediyor.

"VÜCUDU YENİLİYOR"

İltihaplı romatizma, kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olanlara bu tedaviyi uygulamayan Ekinci, yapılan çalışmaları şöyle aktardı:

Kum banyosunun mevsimi oluyor. Bunun için kumun sıcak olması gerekiyor. Erzurum'da özellikle ağustos ayı diğer zamanlara göre daha sıcak oluyor. Kum banyosu vücuda destek de oluyor. Tedavi edici de olabiliyor. Eklem kireçlenmelerinde müthiş tedavisi var. Yani vücudu yeniliyor. Ben her sezon üç dört kez kum banyosu yapıyorum.

"KUM BANYOSU YAPANLARIN SAYISI ARTTI"

Geçtiğimiz yıllarda kum banyosunu bazı hastalarıma ve yakın çevreme de yaptırıyordum. Bir sezonda 100 kişi civarında kum banyosu yapıyordu. Bu sene sanırım 500 civarında olacak gibi.

"RİSKLİ HASTALAR HARİÇ"

Kum banyosunu bazı riskli hastalara tavsiye etmiyorum. Örneğin iltihaplı romatizmalarda, kalp rahatsızlığı olanlara, yüksek tansiyon hastalarına tavsiye etmiyorum.

KUMA GÖMÜLÜYORLAR

Eklem ağrıları ve romatizmal şikayeti olanlar, Ejder Deresi'nde kendileri için bir yer hazırlayarak kafaları dışarda kalacak şekilde kuma gömülüyor.

YARIM SAAT SÜREYLE KUM İÇİNDE KALINIYOR

Yarım saat süreyle kum içerisinde kalan vatandaşlar, bunu doktor tavsiyesine göre birkaç kez uyguluyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)