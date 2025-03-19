İHA

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde sıcak ve yağışsız bir hava hakim oldu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükselirken, bu hafta itibarıyla eksi derecelere kadar düştü.

Hafif kar yağışının da etkili olmasıyla birlikte önceki günlerde kısa kollu ile gezen vatandaşlar, tekrardan kalın giysiler giymeye başladı.

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Sıcaklığın azalmasıyla kent merkezinde durgunluk yaşandığı, bankların boş kaldığı ve seyyar esnafın dükkanlarını açmadığı görüldü.

Dışarıda çalışan emekçiler ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Hava sıcaklıklarının sürekli değişmesi nedeniyle mevsime adapte olmakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar, bu durumun çevre kirliliğinden ve küresel ısınmadan kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti.

"GEÇEN HAFTA TİŞÖRT GİYİYORDUM, ŞİMDİ MONT"

Geçen hafta bahar geldi diye düşündüklerini söyleyen Mehmet Kılıç, şu sözleri kullandı:

Çok sıcaktı, güneşliydi ama 2 gündür bayağı soğuk. Dün gece biraz kar yağdı. Şu an kışa dönmüşüz gibi. Yani dikkat etmek, sıkı giyinmek lazım. Mesela geçen hafta ben tişörtle işe gidip geliyordum. Bu hafta mont ve daha uzun kollu şeyler giyiyorum.

"KAR YAĞARSA, HAVA YUMUŞAR"

Ani sıcaklık değişikliklerinin insanlardan kaynaklandığını düşünen Mehmet Ali Usta ise şunları söyledi:

Artık havanın bile randıman tutmadığı bir devirde yaşıyoruz. Tabii bu bizden kaynaklı. Çevre kirliliği olsun, kalp kirliliği olsun, her şeyin etkisi var. Öncelikle kalp kirliliğinden kaynaklı bir şey.



Yine de Allah bize iyi nimet veriyor, yine de havalar iyi. Bugün bence hava soğuk. Dün biraz iyiydi, bugün daha çok soğuk oldu. Kar soğukları var. Aslında bunlar kar yağmamasından kaynaklı. İnşallah kar yağarsa havalar yumuşar diye düşünüyorum.

"BENCE BU KÜRESEL ISINMADAN KAYNAKLANIYOR"

Hava durumuyla ilgili düşüncelerini belirten Fuat Arapzade ise, şu ifadeleri kullandı: