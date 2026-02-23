Fırından almış gibi: Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte, iftar sofralarının olmazsa olmazı olan sıcak pide kokusu şimdiden hayalleri süslemeye başladı.

Fırın kuyruklarında beklemek yerine bu eşsiz lezzeti kendi mutfağında hazırlamak isteyen vatandaşlar pide tarifini araştırıyor.

İşte hamurunun mayalanma süresinden tırnaklama tekniğine ev yapımı Ramazan pidesi tarifi:

Hamuru İçin:

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su (veya 1 su bardağı süt + 1,5 su bardağı su)

1 paket instant maya (10 gr) veya yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı (opsiyonel, hamuru yumuşatır)

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı soğuk su

Yarım çay bardağı kaynar su

(Alternatif olarak yumurta sarısı ve bir kaşık yoğurt karışımı kullanılabilir)

Yapılışı:

Geniş bir kaba ılık su, şeker ve mayayı alıp karıştırın. Mayanın canlanması için yaklaşık 5-10 dakika, yüzeyde köpükler oluşana kadar bekleyin.

Unu kontrollü bir şekilde eklemeye başlayın. Tuzu unun üzerine serpin. Hamurunuz cıvık denilebilecek kadar yumuşak olmalı, elinize yapışmasından korkmayın. Hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca alttan üste doğru katlayarak yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında 45-60 dakika dinlendirin (1. Mayalandırma).

Hacmi iki katına çıkınca hamuru ikiye bölün ve tepsiye alın. Tepside de 15-20 dakika bekletin (Tepsi Mayası). Bu adım pidenin puf puf olması için kritiktir.

Un ve soğuk suyu karıştırın, üzerine kaynar suyu ekleyip çırpın. Elinizi bu ılımış sosuna batırarak pideye o meşhur baklava dilimi desenini (tırnaklama) verin. Parmaklarınızı hamurun tabanına kadar bastırın ki pişerken desenler kaybolmasın.

Püf Noktaları:

Fırının en alt rafına ısıya dayanıklı küçük bir kapla su koyun. Oluşan buhar, pidenizin dışının fırıncı pidesi gibi parlak ve çıtır olmasını sağlar.

Pide düşük ısıda kurur. Fırınınızı mutlaka önceden 220-230 dereceye ısıtın.

Tepsi tabanına yağlı kağıt yerine mısır unu serperseniz, pidenin altı terlemez ve o kendine has fırın kokusunu kazanırsınız.

Fırından çıkan pidenin üzerine temiz bir bez örtüp 5 dakika dinlendirmek, nemini hapsederek pamuk gibi kalmasını sağlar.