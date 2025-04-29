Gaziantepli usta dert yandı: Ayakkabı tamircisi yetişmiyor

İHA

Vatandaşlar, Gaziantep'te ayakkabılarının uzun ömürlü olması için ayakkabı tamircilerine götürüyor.

Şehirde tamir, ayakkabıların sorununa göre 10 lira ila 300 lira arasında değişiyor.

Ancak tamirciler eleman bulamadıkları için mesleğin devamı tehlikede.

"MÜŞTERİLER TAMİRATA YÖNELDİ"

Elmacı Pazarı'nda ayakkabı tamircisi olarak faaliyet gösteren Cengiz Canday, yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:

Şu anda müşteriler ayakkabılar pahalı olduğu için tamirata daha fazla yöneliyorlar. Gelip gidiyorlar, hamdolsun biz de elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Talep var çünkü yeni ayakkabı fiyatları oldukça yüksek; bu da tamirat işlerini artırdı.

"AYAKKABIYI ATMAK YERİNE TAMİR EDİYOR"

İnsanlar artık ayakkabıyı atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ufak tefek işler oluyor, çok şükür. Ancak mesleğimiz maalesef can çekişiyor. Belki de şu an bu mesleğin son temsilcileriyiz.

"BİZDEN SONRA BU İŞİ YAPACAK YOK"