Gaziantep'te Araban Karasu Çayı'ndaki balık ölümleri inceleniyor

İHA

Gaziantep’in Araban ilçesi kırsal Fakılı Mahallesi Yeniyurt Mezrası mevkiinden geçen Karasu Çayı’nda, yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu.

Durumun fark edilmesi ve sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

BALIK VE SULARDAN NUMUNE ALINDI

Ekipler, gerekli analizleri yapma için ölü balıklardan ve sudan numune aldı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karasu Çayı’nda kıyısına vuran balık ölümlerinin incelenip, neden öldüklerinin yetkililerce açıklanmasını bekliyoruz. Bölgede hayvan besicileri hayvanlarını otlatıyor ve hayvanlarını sulamak için bu bölgeye getiriyor. Aynı bölgede geçen yıl da balık ölümleri gerçekleşmişti." dedi.