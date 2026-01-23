Giresun'da dondurucu soğukta içerisinde ateş yanan tenekeyi sırtına alıp çalıştı

- Giresun'un Bulancak ilçesinde Emre Bulut, dondurucu soğuktan korunmak için sırtına yerleştirdiği levhayla bir teneke içinde ateş taşıyarak çalıştı.
- Bulut'un ilginç buluşu olan "taşınabilir soba", sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Takipçileri, Karadeniz zekasına övgüler yağdırdı.
Karadenizlinin buluşu gündem oldu...
Görüntüler Giresun'dan geldi.
'TAŞINABİLİR SOBA' YAPTI
Bulancak ilçesinde etkili olan soğuk hava, açık alanda çalışan işçileri zor durumda bırakınca, inşaat ustası Emre Bulut çareyi ‘taşınabilir soba’ yapmakta buldu.
SIRTINA SABİTLEDİ
Çalışırken sabit bir ateşin başında duramayan Bulut, bir teneke içinde yaktığı ateşi, sırtına yerleştirdiği koruyucu levha yardımıyla sırtına sabitledi.
KAMERAYA YANSIDI
Bulut’un, sırtında yanan ateşle inşaatta kalıp çakıp, mesaisine devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
'KARADENİZ ZEKASI İŞ BAŞINDA'
Bulut, görüntüleri, sanal medya hesabından 'Hava soğuk evde kal' notuyla paylaştı.
Takipçileri ise 'Karadeniz zekası iş başında', 'kendi kalorifer sistemini kurmuş' yorumlarında bulundu.