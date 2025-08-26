Giresun'da düğünde 'drone'a para takarken elinden oluyordu

Bursa'da sosyal medyada içerik üreten 32 yaşındaki Soner Aydın, memleketi Giresun'da yeğeninin sünnet düğününe gitti.

Düğüne drone operatörü arkadaşı ile birlikte giden Aydın, ağabeyinden 'drone'a para takmasını söyledi.

DRONE HALAYDAKİLERE ÇARPIP DÜŞTÜ

Ağabeyi halay esnasında kendisine yaklaşan 'drone'a para takarken yanlışlıkla eli pervanelere çarptı.

Çarpmayla birlikte dengesini kaybeden drone, halayda bulunan davetlilere çarparak düştü.

"HEM HALAYI BIRAKMADI HEM DE PARA TAKMAYA ÇALIŞTI"

O anlar hem drone kamerasına hem de davetlilerin cep telefonuyla kayıt altına alınırken, sosyal medyaya yüklenen video beğeni rekorları kırdı.

Düğünde yaşanan o anları anlatan Soner Yalçın, şunları söyledi:

Ağabeyimin oğlunun sünnet düğünü için Giresun'a gittim. Drone operatörü arkadaşımı da yanıma aldım. Ağabeyime de 'drone'a para takmasını söyledim. Ağabeyim hem halayı bırakmadı hem de para takmaya kalkıştı. O sırada parayı sıkıştıracak yer bulamayınca eli pervanelere çaptı.

"DRONE'CUNUN CEBİNE PARA SIKIŞTIRIN"