Şef sırrı: Kesilen çorbayı ipek gibi yapan yöntem

Yoğurtlu çorbalar mutfağın en sevilen lezzetlerinden biri olsa da, pişirme sırasında yoğurdun kesilmesi yaygın bir sorundur.

Özellikle sıcak suyun yoğurtla hızlı birleşmesi ya da çorbanın yüksek ateşte kaynatılması, kesilmesine neden olabilir.

Ancak profesyonel mutfaklarda kullanılan küçük bir teknik sayesinde kesilen çorbayı tekrar toparlamak ve pürüzsüz, ipek gibi bir kıvam elde etmek mümkün.

Üstelik bu yöntem için mutfakta bulunan birkaç basit malzeme yeterli oluyor.

İşte şeflerin sıkça kullandığı ve kesilen çorbayı kurtaran o pratik yöntem...

Yoğurtlu çorba kesildiğinde en pratik yöntemlerden biri blender kullanmaktır. Blender, çorbanın içindeki pütürleri parçalayarak karışımın tekrar homojen hale gelmesini sağlar.

Öncelikle çorbanın altını kısık ateşe alın ve kaynamamasına dikkat edin. Ardından çorbanız tanecikli ise süzün.

Akabinde ise el blenderını çorbanın içine daldırarak birkaç dakika boyunca yavaşça çekin.

Blender, kesilmiş görünen yoğurt parçalarını dağıtarak çorbanın yeniden pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam almasına yardımcı olur.