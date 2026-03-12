Midesinden altın çıkan ördek herkesi şaşırttı: Yaklaşık 10 gram

Çin'in orta kesiminden bir adam, ördek keserken altın buldu.

Bu alışılmadık keşif, duyanları şoke etti.

Hunan eyaletinin Longhui ilçesinden Liu soyadlı bir köylü, bir ördeğin midesinde altın parçacıkları keşfetti.

Çin Xinwenfang haber ajansının bildirdiğine göre, yakma testi sonrasında parçacıkların gerçek altın olduğu doğrulandı.

10 GRAM ALTIN ÇIKTI

Ağırlıkları yaklaşık 10 gram ve değerleri yaklaşık 12.000 yuan (1.800 ABD doları) olarak belirlendi.

Liu, bir zamanlar altın madenciliğiyle bilinen bir nehrin yakınlarında serbestçe dolaşan ördeklerin muhtemelen altın parçacıkları içeren çamuru yuttuğunu söyledi.

Vücut altını sindiremez veya ememez; genellikle sindirim sisteminden zararsız bir şekilde geçer. Bu nedenle de midede kalmış olabilir.

Yetkililer The Paper gazetesine, ördekte bulunan altının kime ait olduğunu belirlemenin zor olduğunu söyledi.

