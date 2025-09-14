Giresunlu kadın, oğlunun alerjisi için girişimci oldu

Giresunlu kadın girişimci Gizem Ceren’in iş hayatına adım atma süreci, oğlunun yaşadığı sağlık sorunlarıyla başladı. Alerjik bir bebek olan oğlunun gıdalarını plastikten uzak, sağlıklı bir şekilde saklamak isteyen Ceren, çözümü doğada buldu.

BALMUMUNDAN SAKLAMA BEZLERİYLE ÇÖZÜM

Araştırmaları sırasında balmumundan yapılan geleneksel saklama bezlerini keşfeden Ceren, bu yöntemi modernize ederek yeniden hayat geçirdi. Evinde kurduğu küçük atölyede üretime başlayan girişimci, balmumundan gıda saklama bezleri ve keseleriyle hem oğlunun sağlığını korudu hem de sıfır atık, plastiksiz ve sürdürülebilir yaşamın yerel öncülerinden biri oldu.

"ÖNCELİĞİM OĞLUMUN SAĞLIĞIYDI"

Oğlunun sağlık sorunlarının kendisini bu yola yönlendirdiğini dile getiren Ceren, şu ifadeleri kullandı:

Önceliğim oğlumun gıdalarını sağlıklı saklamaktı. Balmumu bezleriyle hem terleme hem de küflenme sorununu ortadan kaldırdık. Böylece plastikten uzak, doğayla uyumlu bir yöntem bulmuş oldum.

GELENEKTEN İLHAM ALDI

Balmumu bezlerinin Anadolu’da peynir ve yiyeceklerin saklanmasında kullanılan eski bir yöntem olduğunu hatırlatan Ceren, “Biz bu geleneği modernize ederek yeniden canlandırdık. Çiğ et ve balık hariç neredeyse her gıdayı bu bezlerde uzun süre taze tutabiliyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ATÖLYESİ HAYALİ

Uzun vadede hedefinin kırsalda sürdürülebilir bir yaşam ve üretim atölyesi kurmak olduğunu belirten Ceren, “Böylece hem kadın emeğini güçlendirmeyi hem de doğayla uyumlu bir yaşam felsefesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyorum” ifadelerini kullandı.