İHA

Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Türkiye'ye giriş noktası olan Hatay’da binlercesi görülmeye başlandı.

Leyleklerin seyirlik göç yolculuğu

Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluşturdu. Kentin farklı noktalarında sürüler halinde uçan leyleklerin gökyüzündeki süzülüşleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

"Binlercesi geçiyor, çok güzel bir manzara"

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, şunları söyledi:



Müthiş bir leylek göçü var şu an, binlercesi geliyor. Her sene bu zamanlarda buradan geçiyorlar. Daha önce burada dinleniyorlardı ama şu an durmadılar, yollarına devam ettiler, çok güzel bir manzara.