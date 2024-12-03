Gümüşhane'de kar keyfi..

Kelkit ilçesine bağlı Ağıl Köyü'nde yaşayan Nihat Kurt, buz tutan Kelkit Çayı'nın dondurucu sularına girdi.

İlerleyen yaşına rağmen soğuğa aldırmadan çay kenarında üzerini çıkararak suların içerisine giren Kurt, arkadaşlarına da meydan okudu.

"TORUNUMDAN BAŞKA RAKİBİM YOK"

Sağlığını soğuk suda yüzmeye borçlu olduğunu ifade eden 70 yaşındaki Nihat Kurt, şunları söyledi:

Ben 70 yaşındayım, uzun süredir böyle soğuk sulara giriyorum. Bana hiçbir zararı yok. Tamamen sağlık için yapıyorum. Bütün gençlere öneriyorum, onlar da girsinler. Sağlık için karı var zararı yok. Bana rakip sadece 8 yaşındaki torunum, başka rakibim yok.