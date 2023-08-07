Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tırlar şoförlerin gölgesi oldu Yurt genelinde artan hava sıcaklıklarından etkilenen kesimlerden birisi de tır şoförleri oldu. Şoförlerin bazılarının araçları eski bazılarının klima imkanı yetersiz. Hal böyle olunca da aşırı sıcaklardan araçlarının gölgesine sığınarak korunuyorlar.

AA

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de yoğun hissediliyor.

Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan tır şoförleri mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan olumsuz etkilendi.

Çeşitli illerden yüklerini sarıp, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a taşıyan tır şoförleri işlemleri sırasında bunalmamak için araçların gölgesinde serinliyor

Hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ilçede hissedilen sıcaklık ise günün belli saatlerinde 45 dereceyi aşıyor.

Geçiş işlemleri için bekliyorlar

Farklı illerden yükledikleri ürünlerin Irak'a naklini gerçekleştiren tır şoförleri Habur Sınır Kapısı'ndaki geçiş işlemleri için sıra bekliyor.

Şoförler araçlarının gölgesine sığınıyor

Şoförler geçiş işlemleri için bunaltıcı sıcakta tır parkına çektikleri araçlarının gölgesinde serinliyor.

"Bunaltıcı sıcaklardan çok etkileniyoruz"

Tır şoförlerinden Mustafa Ezen, bunaltıcı sıcaklardan çok etkilendiklerini belirtti.

Irak tarafına geçmek için sırada beklediklerini ifade eden Ezen, çalışma koşullarının kendilerini zorladığını şöyle ifade etti:

Şu an hava aşırı sıcak. İmkanı olan aracının içindeki klimadan yararlanıyor. Biz de aracımızın gölgesinde serinlemeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar ise buldukları herhangi bir duvarın gölgesinde durarak serinlemeye çalışıyor. İnşallah bu sıcaklar bir an önce biter.

Aracı eski...

Bir başka tır şoförü Mehmet Koluman da aracı eski olduğu için aşırı sıcaklarda zorlandığını, bu nedenle beklerken aracının altında serinlemeye çalıştığını söyledi.