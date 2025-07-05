Hatay'da 4 ayaklı olarak yumurtadan çıkan güvercin yavrusu 2 gün yaşayabildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Mustafa Toman, hobi olarak başladığı kuşçuluğu 13 yıldır devam ettiriyor.

Güvercinlerle ilgilenmeyi seven Toman, yaklaşık 80 güvercinin her birinin bakımını ve beslemesini yapıyor.

YUMURTADAN 4 BACAKLI GÜVERCİN YAVRUSU ÇIKTI

Tekli olan güvercinleri uçuşa hazırlayan Toman, çiftli olanlardan ise yavrulama yaparak üretim yapıyor.

Üretim yaptığı güvercinlerin yumurtalarını kontrol eden Toman, yumurtadan çıkan 4 bacaklı güvercin yavrusuyla karşılaştı.

YAVRU, 2 GÜN YAŞAYABİLDİ

Üretim yaptığı yumurtalardan 4 ayaklı güvercin çıkmasından dolayı şaşkınlığa uğrayan Toman, cep telefonuyla o anın videosunu çekip yavruyu yerine koydu.

Toman, 4 ayaklı güvercinin 2 gün yaşadıktan sonra telef olduğunu gördü.

"YAVRULAMA DÖNEMİ KIŞIN BAŞLAR"

4 ayaklı güvercin yavrusunun 2 gün yaşayıp öldüğünü söyleyen Toman, 13 yıldır güvercinlere bakarken ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

Toman, hobi olarak güvercin beslediğini şu sözlerle ifade etti:

Ben 13 yıldır hobi olarak güvercin besliyorum. İşten geldikten sonra gelip burada kuşlarımı yemliyorum ve bakımlarını yapıyorum. Yaklaşık 80 güvercinim var. Güvercinlerim de çifti ve tekli olarak ikiye ayrılıyor.



Tekli güvercinler daha çok uçmaya hazırlanıyor. Çiftlerde ise yavru üretimi yapıyorum. Yavrulama dönemi kışın başlar yazın ise biter. Yazın çiftlerimizi ayırıyoruz ve dinleniyorlar. Dinlendikten sonra kışın geri çifte koyuyoruz.

"BAŞIMA İLK DEFA BÖYLE BİR OLAY GELİYOR

Güvercin yumurtasından 4 ayaklı güvercin yavrusu çıktığını ifade eden Mustafa Toman, şunları söyledi: