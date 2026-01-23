Hatay'da depremde kaybolan kız kardeşinin mezarına aylar sonra ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay’da, yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde bulunan Melis Apartmanı’nda depreme yakalanan Yüksel ve Nizamettin Tuncer çifti ile kızları Nesrin Tuncer, enkaz altında yaşamını yitirdi.

Anne ve babasının cenazelerine ulaşabilen Ayten Tuncer, 40 yaşındaki kız kardeşi Nesrin Tuncer’e ise uzun süre ulaşılamadı. Aylarca süren arayış ve girişimlerin ardından devlet kurumları tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA TESPİT EDİLDİ

Yapılan DNA incelemeleri ve fethi kabir çalışmaları sonucunda Nesrin Tuncer’in, Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’nde bulunan Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildiği belirlendi. Tuncer’in mezarı, nakil işlemlerinin ardından Antakya Asri Mezarlığı’nda anne ve babasının yanına taşındı.

DUALARLA DEFNEDİLDİ

Aile fertleriyle birlikte kardeşinin cenazesini dualar eşliğinde toprağa veren Ayten Tuncer, artık ziyaret edebileceği bir mezar olmasının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

"SEVİNEYİM Mİ ÜZÜLEYİM Mİ BİLEMİYORUM"

Yaşadığı duyguları kelimelerle ifade etmekte zorlandığını dile getiren Ayten Tuncer, “Sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyorum ama en azından kız kardeşimin bir mezarı oldu. Onu ziyaret edebileceğimiz, dua edebileceğimiz bir yeri var. Kafamızdaki soru işaretleri kalktı, vicdanım biraz olsun rahatladı.” diye konuştu.

"TÜM YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Süreç boyunca destek olan tüm kurum ve yetkililere teşekkür eden Tuncer, benzer acıyı yaşayan ailelere de temennide bulunarak “Darısı tüm kayıp ailelerinin başına. İnşallah herkes kaybının bir izine ulaşabilir.” ifadelerini kullandı.