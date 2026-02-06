Hatay'da depremzedeye uzanan bir parka, yıllar sonra buluşmaya dönüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beliz Aydın (19), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi’nde, anneannesinin evinde yakalandı. Depremi yara almadan atlatan Aydın, hemen aynı mahallede yaşayan annesi Betül Günyaşar ve ağabeyi Abdurrahman Aydın’ın bulunduğu eve gitti.

ENKAZ BAŞINDA UMUTLA BEKLEDİ

Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Aydın, afetten kısa süre sonra bölgeye ulaşan jandarma ekiplerinin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Soğuk havada enkaz başında endişeyle bekleyen genç kıza, çalışmalara katılan albay Raşit Çelik, üzerindeki parkayı çıkararak verdi.

ACI VE MÜCADELE İÇ İÇE GEÇTİ

Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu, depremden yaklaşık 13 saat sonra Aydın’ın annesi ve ağabeyi yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan annesi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağabeyinin iki bacağı diz altından ampute edildi. Yaşadığı büyük kayba rağmen ağabeyiyle hayata tutunan Beliz Aydın, kendisine uzatılan o parkayı ve sahibini hiç unutmadı.

MSB'NİN GİRİŞİMİYLE DUYGUSAL BULUŞMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın girişimleriyle, Beliz Aydın ile kendisine enkaz başında parka veren emekli albay Raşit Çelik bir araya getirildi. Buluşma sırasında duygusal anlar yaşanırken gözyaşlarını tutamayan Aydın, depremde kendilerine destek olan Çelik’e teşekkür etti.

ORADA GÖRÜNMEYEN BÜYÜK FEDAKARLIK VARDI

Emekli albay Raşit Çelik ise depremin ardından askerleriyle birlikte hızla hazırlık yaparak enkazlarda görev aldıklarını belirtti. O günlerde yaşananları unutamadığını dile getiren Çelik, şunları söyledi:

Ben size yardım ederken, askerlerimiz fedakârca ve hayatlarını riske atarak enkazdan vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyordu. Parka küçük bir detay gibi görünebilir ama orada çok büyük ve görünmeyen bir emek vardı. Özellikle ilk üç gün çalışmalarımız son derece yoğundu.

ZİYARETİN ARDINDAN ANLAMLI DESTEK

Buluşmanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Abdurrahman Aydın’a akülü sandalye, Beliz Aydın’a ise tablet hediye edildi.