Hatay’da emekli çift, atık kumaşları kilime dönüştürüyor

Hatay’da emeklilik sonrası farklı bir yola yönelen Mehmet Dağdaş, eşinin dokumacılığa ilgisiyle başladığı serüveni yıllardır sürdürüyor. Evlerinin garajını küçük bir atölyeye çeviren çift, atık kumaşları yeniden işleyerek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de üretmenin keyfini yaşıyor.

EMEKLİLİKTEN ÜRETİME UZANAN YOL

Payas ilçesinde uzun yıllar muhasebecilik yapan Mehmet Dağdaş, 1998 yılında emekli olduktan sonra bir süre sakin bir yaşam sürdü. Ancak eşi Fatma Dağdaş’ın 2014’te dokumacılık kursuna başlamasıyla birlikte hayatı farklı bir yöne evrildi.

GARAJ ATÖLYEYE DÖNÜŞTÜ

Eşinden dokumacılığın inceliklerini öğrenen Dağdaş, evinin garajını üretim alanına çevirdi. Çift, çevrelerinden temin ettikleri atık kumaşları işleyerek kilim haline getiriyor ve bu ürünleri satarak gelir elde ediyor.

ATIK KUMAŞLAR YENİDEN HAYAT BULUYOR

Kullanılmayan kumaşları değerlendirerek ekonomiye kazandırdıklarını belirten Mehmet Dağdaş, her parçanın yeni bir ürüne dönüştüğünü ifade ediyor. Bu sayede hem israf önleniyor hem de el emeği ürünler ortaya çıkıyor.

"BİRLİKTE ÜRETİYOR, BİRLİKTE GELİŞİYORUZ"

Mehmet Dağdaş, eşiyle birlikte çalışmanın kendilerine büyük bir uyum kazandırdığını belirterek, “Eşimle fikirlerimizi birleştirerek belli bir noktaya geldik. Birlikte üretip birlikte gelişiyoruz.” dedi.

USTA ÖĞRETİCİ OLDU

Fatma Dağdaş ise kurslarda edindiği bilgi ve tecrübeyle usta öğretici olduğunu, aynı zamanda yeni öğrenenlere de destek verdiğini söyledi. Çift, birlikte üretmenin hem ekonomik hem de manevi açıdan kendilerine mutluluk verdiğini dile getirdi.