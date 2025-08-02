Hatay’da etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Meteoroloji verilerine göre, son 65 yılın en kurak döneminin yaşandığı Hatay'da beklenmedik görüntü.

Kentte geçtiğimiz yıla göre yağış oranında yüzde 64 azalma yaşanmıştı.

SAĞANAK YAĞIŞ

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Dörtyol ve Payas ilçelerinde, sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yağışın yoğun olduğu ilçelerde trafikte aksamalar yaşanırken bazı araçlar da yolda kaldı.

Sağanak yağmurla birlikte araçlarıyla göle dönen vatandaşların o anları kameraya yansıdı.