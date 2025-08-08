Hatay'da kırmızı ışıkta durmadı, polisin 'drone'una yakalandı: Allah devletimizden razı olsun

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte drone destekli trafik denetimleri aralıksız sürüyor.

Kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanımı, emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan ve eksikliği tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

"YEDİĞİM CEZAYA İTİRAZ ETMİYORUM"

Kural ihlali yapıp ceza uygulanan sürücü Ahmet Kahraman Önal, yapılan drone denetiminden memnun kaldıklarını söyledi.

Drone'la yapılan denetimde bin 600 TL trafik cezası uygulanan sürücü Ahmet Kahraman, "Denetim çok güzeldi, ben memnunum. Yediğim cezaya itiraz etmiyorum ve demek ki kırmızı ışıkta geçerken yakalanmışım. Bu yüzden de bana cezayı yazmışlar. Allah devletimizden razı olsun. Erken ödersem kırmızı ışık ihlalinden bin 600 TL ceza ödemiş olacağım " ifadelerini kullandı.