Hatay'da sosyal medya fenomeninin düzenlediği mevlitte ikram izdihamı 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programında hayırseverler tarafından ücretsiz verilen ikramların dağıtımı esnasında izdiham yaşandı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti.

Asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de bölgede yaşayan vatandaşlar, 6 Şubat depreminde vefat edenleri unutmuyor.

MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ

Antakya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Abdullah Gencer öncülüğünde bu sebeple mevlit programı düzenlendi.

Fenomenin binlerce takipçisine duyurduğu programda üst düzeyde yoğunluk yaşandı.

İZDİHAM OLUŞTU

Hayırseverlerin köfte, dondurma, baklava, katıklı ekmek ve çeşitli ikramlarda bulunduğu stantlarda ise izdiham oluştu.

Duaların okunduğu mevlidi şerifte depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

"TEKRARDAN İÇ İÇE OLMAK İNSANLARI MUTLU ETTİ"

Deprem şehitleri için yapılan etkinliğin öncüsü olan hayırsever Abdullah Gencer, şu ifadeleri kullandı:

Bugün deprem şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Onları unutmamamız gerekiyor. Bu etkinliği Mevlid Kandili'nden sonra yapmak istedik. Bu şekilde deprem şehitlerimizi andık. Hiçbir zaman onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Etkinliğe katılım çok iyiydi. Herkesten Allah razı olsun. Bayağı bir izdiham oldu. Baklava, köfte ve dondurmalar ikram ediliyor. Çocuklar için etkinlik düzenledik. İnsanları görünce duygulandım. Burada deprem öncesi oluşan ambiyans var. Tekrardan iç içe olmak insanları mutlu etti.

“DEPREM ŞEHİTLERİMİZİN CANLARI VE RUHLARI İÇİN DAĞITIYORUZ”

Deprem şehitleri için düzenlenen mevlit programında ücretsiz dondurma dağıtan Ahmet Çatı da, “Deprem şehitlerimizin canları ve ruhları için dağıtıyoruz. Halkın etkinliğe katılımı çok iyiydi.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)