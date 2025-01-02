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DHA

13 yıllık kanlı iç savaştan ve Beşar Esad zulmünden kaçan Suriyeliler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da ilan edilen rejimin düşüşünün duyurulmasıyla beraber ülkelerine geri dönüyor.

Bu süreç boyunca Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de Hatay üzerinden ülkelerine dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, önce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrollerinden geçiyor.

Daha sonra aileler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı mobil istasyonlarından gerçekleştirdikleri çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

"TÜRKİYE'Yİ VE ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

9 yıl kaldığı Türkiye'den ailesiyle Şam'a gitmek için Cilvegözü'ne gelen Semir Dahel, "14 yaşındayım. Şam'dan geldim. Türkiye'de büyüdüm. Şimdi Şam'a geri gidiyorum. Burayı çok özleyeceğim. Burada ağabeylerim, ablalarım, arkadaşlarım oldu. Türkiye'yi ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim." dedi.

"SURİYE'NİN KAPILARI TÜM TÜRKLERE AÇIKTIR"

Öte yandan, İdlibli Abdulaziz Cündi ise 9 yıl Kayseri’de yaşadığını ifade ederek, "Ailemle İdlib'e gidiyoruz. Suriye muhaliflerce kontrol altına alındı. Allah'a şükürler olsun. Artık ülkemiz emin ellerde. Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz. Suriye tüm kapıları ile Türklere açıktır, her zaman açık olacaktır." diye konuştu.