Hava sıcaklığı 49 ilde 25 derecenin üzerine çıktı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyretti.

49 İLDE 25 DERECE ÜSTÜNDE

Sıcaklıklar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta 25 derecenin üzerine çıktı.

Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar, ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti.

EN SICAK İL ADANA OLDU

En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Öte yandan, sıcaklıkların Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 18 Mart Salı gününden itibaren ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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