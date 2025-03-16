Hava sıcaklığı 49 ilde 25 derecenin üzerine çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyretti.
49 İLDE 25 DERECE ÜSTÜNDE
Sıcaklıklar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta 25 derecenin üzerine çıktı.
Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar, ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti.
EN SICAK İL ADANA OLDU
En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.
SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Öte yandan, sıcaklıkların Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 18 Mart Salı gününden itibaren ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
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