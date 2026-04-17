Nisanda kış manzarası: Kışkılı Mahallesi kar altında

Türkiye’nin birçok bölgesinde bahar yüzünü gösterirken Bitlis’te kış etkisini hâlâ sürdürüyor. Süphan Dağı eteklerinde bulunan Kışkılı Mahallesi, nisan ayında dahi yoğun kar örtüsüyle mücadele ediyor.

KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesindeki yüksek rakımlı Kışkılı Mahallesi’nde kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı evler tamamen karla kaplanırken, mahalle adeta beyaz örtüye gömüldü.

BAHAR YERİNE KIŞ ŞARTLARI HAKİM

Nisan ayının ortasında olunmasına rağmen bölgede hâlâ kış koşulları etkisini sürdürüyor. Türkiye’nin en yüksek yerleşim alanlarından biri olan mahallede, vatandaşlar baharı beklerken zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler, aralıksız çalışma yürütüyor. Ancak açılan yolların kısa sürede yeniden karla kapanması, çalışmaları güçleştiriyor ve ulaşımı aksatıyor.

GÜNLÜK YAŞAM ZORLAŞTI

Mahalle sakinlerinden Orhan Emen, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, “Ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle hastane, okul ve iş gibi temel ihtiyaçlara erişimde zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

Zorlu kış şartları altında yaşam mücadelesi veren mahalle sakinleri, bir an önce havaların ısınmasını ve baharın gelmesini umutla bekliyor.