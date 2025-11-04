Hicret rotasında manevi yolculuk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere merkezli "Hijrah Hub" adlı organizasyon, Hazreti Muhammed'in (sav) Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret rotasında yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe katılan grup, sabah namazının ardından Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktı.

Güneşin yakıcı sıcaklığına rağmen ellerindeki bastonlardan da destek alarak çölde ilerleyen katılımcılar, Hazreti Muhammed (sav) ve Hazreti Ebubekir'in hicret sırasında uğradığı noktalardan geçerek yolculuğun anlamını pekiştirdi.

Ekip yürüyüşün ilk molasını Hazreti Muhammed'in (sav) Sevr Mağarası'ndan Medine'ye doğru yola çıktığında yaklaşık 45 kilometre yürüdükten sonra altında dinlendiği kayanın olduğu bölgede verdi.

Katılımcılar, yürüyüşün ilk iki gününde Hazreti Muhammed (sav) ve sahabelerinin hicret yolundaki rotasında bulunan Bayada Vadisi, Asfel Amj Vadisi ve Kudeyd Vadisi'nde yolculuğunu sürdürdü.

HEM DUYGU YÜKLÜ HEM DE ZOR ANLAR

Kimi zaman coğrafi şartlar kimi zaman ise çöl ikliminin neden olduğu aşırı sıcaklar ve rüzgar, grup üyelerine zor anlar yaşattı.

Gündüz vakitlerinde çölün yakıcı sıcağında ve zorlu arazi koşullarında yol alan grup, karanlığın çökmesiyle çadırlarını kurdukları kamp alanında şükür duygusuyla ibadetlerini sürdürdü.

"BURADA OLMAK ÇOK ANLAMLI"

Organizasyona İngiltere'den katılan Telhat Sultan, yürüyüş ile ilgili duygularını paylaştı.

Bu deneyimin insanlarda oldukça mütevazı bir his uyandırdığını belirten Sultan, "Burada, aynı manevi arayışta olan insanlarla birlikte olmak çok anlamlı." dedi.

Daha önce hacca ve umreye gittiğini belirten Sultan, hicret rotasındaki bu deneyimin daha farklı hissettirdiğini söyledi.

Serebral palsili (beyin felci) bir kız çocuğu olduğunu kaydeden Sultan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kızım her gün acı çekiyor. Onun acısının hafiflemesi için Allah'a yöneliyorum. Düşündüm ki eğer burada bu zorlukları Allah ve Peygamberimiz için yaşarsam, belki Allah kızımın acısını dindirir. Bir baba olarak bu çok zor ama annesi için daha da zor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bu yüzden burada olmak benim için bir ayrıcalık. Allah'ın beni duyacağına inanıyorum. Bu duayı her yerde, her adımda ediyorum.

"İNSAN KENDİYLE BAŞ BAŞA KALIYOR"

Hicret rotasındaki yolculukta insanın kendiyle baş başa kaldığını kaydeden Sultan, "Aslında yürürken utandım çünkü biz güvenli bir yerde konaklıyor ve yiyecek yemeğimiz olduğunu biliyoruz ama Peygamberimiz bunların hiçbirine sahip değildi. Biz onun çektiği zorlukların belki yüzde birini bile hissetmiyoruz.

O an bunu düşünürken utandım ama aynı zamanda çok mütevazı hissettim. Çölün sessizliği ve o sonsuzluk... Herkes sustuğunda ve sadece yürüdüğümüzde, o an tarifsizdi. Zikir yapıyordum, derin bir huşu halindeydim. Gerçekten çok özel, unutulmaz bir deneyimdi." diye konuştu.

Katılımcılardan İhtisham İbrar ise ilk günün oldukça zorlu geçtiğini ancak kısa sürede kendisini daha rahat hissettiğini ve çölün ruhuna, bu yolculuğun maneviyatına bağlanmaya başladığını dile getirdi.

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Yaşadıkları deneyimin oldukça derin olduğunu belirten İbrar, şunları söyledi:

Sevr'den ayrıldıktan sonra hemen çöle girdik. Yolculuğumuzun ilk durağı, Peygamber Efendimizin, Hz. Ebubekir ile dinlendiği kaya oldu. O noktada oturmak, Peygamberimizin gerçekten orada dinlendiği yeri görmek, çok etkileyici ve tarif edilemez bir duyguydu.

"BU YÜRÜYÜŞ BİZE PEYGAMBER EFENDİMİZİN FEDAKARLIKLARINI YENİDEN HATIRLATTI"

Çölde yaptıkları yürüyüşün zorlayıcı olduğunu belirten İbrar, "Çölde rüzgar çoktu ve çöl kum tepeleriyle doluydu ama sabrederek yürüdük. Bu süreçte yavaşlayıp gerçekten yürüyüşün anlamına odaklanabildik. Bu da bize, onun yolculuğunun ne kadar zor olduğunu derinden düşündürdü. Sert kayalar, yumuşak kumlar, yakıcı güneş... Biz modern ekipmanlarla yürüyoruz ama Peygamber Efendimiz bunların hiçbirine sahip değildi. Bu yürüyüş bize, hicret yolculuğunda onun ve sahabelerinin yaptığı fedakarlıkları yeniden hatırlattı." dedi.

Katılımcılar, bir hafta boyunca yürüyerek zaman zaman ise arazi araçlarıyla yolculuk yaparak Medine'ye ulaşmayı hedefliyor.