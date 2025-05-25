İçişleri Bakanlığı'ndan 38 kent için 'sarı' kodlu uyarı

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Türkiye'yi sağanak yağışlı günler bekliyor.

Özellikle Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Burdur, Isparta, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.

SARI KODLU UYARI VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu akşam ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 38 il için "sarı" kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle; 38 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.

MARMARA'NIN GÜNEYDOĞUSU

Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

MARMARA

25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA:

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor.

BALIKESİR 37°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 27°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin edilyor.

A.KARAHİSAR 33°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 31°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 33°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KONYA 33°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 36°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,

Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde,

Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5 yer yer 6, gece kuzeyi kuzeybatıdan 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde,

Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinde Orta ve Güney Ege yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu,

Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,

Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu;

Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,

Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.