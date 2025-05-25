İçişleri Bakanlığı'ndan 38 kent için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Türkiye'yi sağanak yağışlı günler bekliyor.
Özellikle Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Burdur, Isparta, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.
SARI KODLU UYARI VERİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu akşam ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 38 il için "sarı" kodlu uyarı verildiğini duyurdu.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle; 38 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.
MARMARA'NIN GÜNEYDOĞUSU
Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.
MARMARA
25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA:
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor.
BALIKESİR 37°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 27°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin edilyor.
A.KARAHİSAR 33°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 31°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 33°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
KONYA 33°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 36°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,
Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde,
Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5 yer yer 6, gece kuzeyi kuzeybatıdan 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde,
Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinde Orta ve Güney Ege yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu,
Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,
Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu;
Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,
Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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