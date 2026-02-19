İftarda ilk lokmayı ona ayırın: İftarı hurmayla açmak için 5 neden

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte milyonlarca kişi bu akşam ilk iftar için sofraya oturacak.

Gün boyu süren açlık ve susuzluğun ardından ilk lokma ise hurma ile alınıyor.

Ramazan ayında doğru besin tercihi, gün boyu kaybedilen enerjinin sağlıklı biçimde geri kazanılmasında belirleyici rol oynuyor.

Peki iftarı hurmayla açmanın bilimsel olarak öne çıkan faydaları neler? İşte hurmayı Ramazan sofralarının baş tacı yapan 5 önemli neden…

Kan şekerini dengeler

Bütün gün aç kalan vücutta kan şekeri en düşük seviyeye iner. Hurma, içerdiği doğal şekerler sayesinde kan şekerini hızla ama dengeli bir şekilde yükseltir. Bu da iftar sofrasında aniden bastıran tatlı krizlerini ve halsizliği önler.

Mideyi yemeğe hazırlar

Boş mideye aniden ağır yemeklerle yüklenmek, sindirim sisteminde şoka neden olabilir. Hurma, hafif yapısıyla mideyi nazikçe uyandırır ve sindirim salgılarını harekete geçirerek ana yemeğin daha kolay hazmedilmesini sağlar.

İftar sonrası halsizliğe son verir

Pek çok kişi iftardan sonra gelen ağırlıktan ve uyku halinden şikayetçidir. Hurma, yüksek potasyum ve magnezyum içeriğiyle sinir sistemini destekler ve enerji üretimini hızlandırır. Böylece iftar sonrası teravih veya sosyal aktiviteler için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi toplamanıza yardımcı olur.

Kabızlık ve sindirim sorunlarını önler

Oruç tutarken değişen beslenme düzeni, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Zengin bir lif kaynağı olan hurma, bağırsakları çalıştırarak Ramazan ayında sıkça karşılaşılan kabızlık probleminin önüne geçer.

Tokluk hissi vererek aşırı yemeyi engeller

Hurma, beyindeki tokluk merkezini hızlıca uyarır. İftara hurma ile başlamak, sofradaki diğer ağır yemeklere karşı iştahınızı engeller. Bu sayede Ramazan boyunca gereksiz kilo alımının da önüne geçmiş olursunuz.