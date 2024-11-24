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Iğdır'daki Tekelti Dağı her mevsim aynı güzel

Iğdır'daki Tekelti Dağı her mevsim aynı güzel Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu