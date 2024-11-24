AA
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli dağlarından Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti, sonbahar renklerine büründü.
Coğrafi yapısı ve sarp kayalıklarıyla doğa sporcularının ilgi odağı olan Tekelti Dağı, her mevsim ayrı güzellik sunuyor.
DAĞDA SONBAHAR RENKLERİ HAKİM
Sonbaharın gelmesiyle dağda sarı, kahverengi ve yeşil tonları hakim oldu.
Tekelti Dağı, sonbahar tonlarıyla doğa sporcularının yanı sıra fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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