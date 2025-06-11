İHH, Gana'da Kurban Bayramı'nda 3 bin aileye ulaştı

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İslam alemi bir Kurban Bayramı'nı daha geride bıraktı.

Her bayramda olduğu gibi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda 60 ülkede binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

İHH 2025 yılı kurban çalışmaları kapsamında vekaletini aldığı 112 bin 207 hisselik kurbanın paylarını, Türkiye dahil 60 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

GANA'DA 125 BÜYÜKBAŞ KURBAN EDİLDİ

O ülkelerden biri de Gana oldu.

Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olan Gana'da 9 kişilik bir ekiple Kurban organizasyonu düzenleyen İHH, 3 farklı bölgede 125 büyükbaşın kesimi yaptı.

Adreslerden biri Gana’nın başkenti Accra’ya 700 km uzaklıkta bulunan Bole şehri oldu. Burada 40 büyükbaş hayvan kesilerek 800 aileye dağıtıldı. Bu dağıtımdan 4.800 kişi istifade ettti..

Bir diğer adres başkent Accra’ya 30 km uzaklıkta bulunan Kasao bölgesiydi. Burada 35 büyükbaş hayvan kesildi.

YAKLAŞIK 20 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Kurban etleri 900 aileye dağıtılırken 5 bin 400 kişi bu yardımdan yararlanmış oldu.

Gana’nadaki son adres başkent Accra’ya 200 km uzaklıkta bulunan Volta bölgesine bağlı Ho ve Hohoe şehirleriydi.

Bu iki şehirde 50 büyükbaş hayvan kesildi. Kurban etleri burada bin 250 aileye dağıtıldı. Yardımlardan 7 bin 500 kişi istifade etti.

Toplam 2 bin 950 aileye dağıtım yapıldı, tahmini olarak 18 bin 700 kişi istifade etmiştir

YETİMLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Kurban kesimlerinin yanında bölgedeki yetimhaneler de unutulmadı. Yüzlerce yetim çocuğun barındığı yetimhanelere moral ziyaretinde bulunan ekipler, çocuklara gıda, giyim, kırtasiye ve oyuncak yardımında bulundu.