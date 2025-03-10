İnternetten piton satışı yapanlara hayvan başı 60 bin lira ceza

DHA

Anavatanı Batı Afrika olan ve dünyada en tehlikeli sürüngenler arasında yer alan piton cinsi yılanlar, hukuksuzca internet üzerinden satışa çıkarılıyor.

Türkiye'de kaçakçılar tarafından ülkeye getirilen pitonlar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor.

'Adult', 'Ball', 'Boa', 'Albino', 'Pied', 'Blood' ve 'Burmese' cinsi pitonlar, 6 liradan 21 bin liraya kadar satılıyor.

"OLDUKÇA UYSAL PİTON YILANI"

Pitonları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor.

Bir eşya satım uygulamasını mesken alan satıcının, piton satış ilanında şu ifadeleri kullandığı görüldü;

9-10 aylık dişi. Son derece sağlıklı, oldukça uysal', 'Bal pitonlar gayet sağlıklı, iştahlı ve uysal canlılardır', 'Süper pastel pied ball piton. 3 aylık yavru. Tamamen uysal ve özel bir morph çok nadir bir renge sahiptir.

"OTOBÜS İLE GÖNDERİM SAĞLANIR"

İletişim WhatsApp’, '7 aylık albino piton', 'Hayvan sağlıklı. Hiçbir sorunu, hastalığı yok. Kargo mevcut. İstanbul içi elden de alabilirsiniz. İsteyene yem ile verilir’, 'Adult clasic amel tessera. Sönük veya canlı affetmez’, 'Gayet sağlıklı ve uysal. Otobüs kargo ile gönderim sağlanır

HAYVAN BAŞINA 60 BİN LİRA CEZA KESİLİYOR

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulandığı bildirildi.