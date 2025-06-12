Irak sınırındaki Çukurca, su sporları ve turizmle anılacak

AA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu kenarında hayata geçirilen projeyle bölgenin talihi değişti.

Irak sınırında yer alan Çukurca'nın su sporları potansiyelinin değerlendirilmesi, lisanslı sporcuların yetiştirilmesi ve turizmin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çukurca'da turizmin gelişmesi, doğa ve su sporları potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

SU SPORLARI PROJESİ

Çukurca Kaymakamlığınca, ilçenin su sporları merkezi haline gelmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve bölge halkı için yeni bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla "Su Sporları Projesi" hazırlandı.

NARLI KÖYÜNDE 1.000 METREKARELİK ALANDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edilen proje çerçevesinde, Narlı köyündeki Zap Suyu kenarında 1.000 metrekarelik alan oluşturuldu.

İLK AŞAMADA 5 BUNGALOV

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Çukurca Belediyesi ve İl Özel İdaresinin desteğiyle başlatılan çalışmalarda ilk başta 35 metrekarelik 5 bungalov kuruldu.

TURİSTLER İÇİN BUNGOLOVLAR KURULUYOR

Çalışmalarında sona gelinen bungalovlar, kısa süre sonra yerli ve yabancı turistler ile sporcuların hizmetine sunulacak.

SU SPORLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Proje kapsamında rafting ve kano branşlarında kullanılan tüm ekipmanların bulunduğu su sporları tesisinin de kurulacağı bölgede, ulusal su sporları yarışlara ev sahipliği yapılacak, yeni antrenör ve profesyonel sporcular yetiştirilecek.

Düzenlenecek yarış ve etkinliklerle yöre sakinlerinin de zaman geçirebileceği alanın ilçenin tanıtımına katkı sunması bekleniyor.

"RAFTİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NI BURADA YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Kaymakam Mert Kumcu, Zap Suyu'nun yöre için değerli olduğunu söyledi. İlçede tesisleşmeyi sağlamak istediklerini belirten Kumcu, şöyle konuştu.

Rize Fırtına Deresi, Manavgat Şelalesi neyse Zap Suyu da odur. Amacımız biraz daha tesisleşmeyi sağlayarak Zap Suyu'nu rafting ve su sporlarının merkezi haline getirmek. Proje içinde birçok alan var. Bungalov evler bu kalemlerden sadece biri. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buraya genç sporcularımızı getirerek konaklamalarını, buranın doğal güzelliklerini görmelerini sağlamayı ve aynı zamanda milli sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

"ÇADIR KAMP ALANI YAPILACAK"

İlçeyi su sporlarında söz sahibi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Kumcu, şöyle konuştu:

Buraya gelecek sporcular, ailelerimiz ve turistler konaklayabilecek. Çadır kamp alanı yapacağız. Bir tribünümüz olacak. Rafting başlangıç alanımız olacak. Rafting ve kano botları alınacak. Burada rafting eğitimleri olacak. Hocalarımız bir yıl boyunca öğrencilerimize eğitim verecek. Amacımız bu branştaki faaliyetlere ara vermeden burayı rafting sporunun merkezi haline getirmek. Tesisleştirmeden bazı şeyler olmuyor. Valimiz Sayın Ali Çelik de hem ilçemize hem projemize büyük destek veriyor.

"ÇUKURCA" DENDİĞİNDE AKLA ACI GELMESİN DİYE...

Kumcu, şu değerlendirmede bulundu: