İskender papağanlarıyla ayrılmaz dostluk: Her yere birlikte gidiyorlar

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşayan Muhammed İpekçi’nin hayatı, yaklaşık bir yıl önce sahiplendiği iki papağanla değişti. Daha önce kedi ya da köpek sahiplenmeyi düşündüğünü anlatan İpekçi, bir arkadaşında gördüğü İskender papağanının ardından kararını bu türden yana kullandı.

Arkadaşının verdiği yavru papağanı yumurtadan çıktıktan yaklaşık 15 gün sonra aldığını belirten İpekçi, kısa süre sonra ikinci papağanı da sahiplendiğini söyledi. Paşa ve Maviş adını verdiği kuşlarıyla kurduğu bağın zamanla güçlendiğini ifade eden İpekçi, gününün büyük kısmını onlarla geçirdiğini dile getirdi.

MARKETTEN SOSYAL AKTİVİTELERE KADAR HER YERDE BİRLİKTELER

İpekçi, papağanlarının insanlarla iç içe olmasını istediği için onları sık sık dışarı çıkardığını belirterek, özellikle havanın güzel olduğu günlerde birlikte vakit geçirdiklerini anlattı.

Market alışverişinden yürüyüşlere kadar pek çok yere papağanlarıyla gittiğini söyleyen İpekçi, “Onları sosyal ortamlara götürüyorum. İnsanları görsünler, tanısınlar, başka kuş türleriyle karşılaşsınlar istiyorum. Artık o kadar alıştılar ki neredeyse uçmayı unuttular diyebilirim.” dedi.

Gittikleri yerlerde insanların büyük ilgi gösterdiğini anlatan İpekçi, meraklıların papağanlarla ilgili çok sayıda soru sorduğunu da sözlerine ekledi.

"PAŞA'YI NE KADAR ATARSAM ATAYIM UÇMAZ"

Papağanlarının evde ve dışarıda farklı davranışlar sergilediğini ifade eden İpekçi, özellikle Paşa’nın oldukça sosyal olduğunu söyledi.

Evde sık sık uçtuğunu ancak dışarıda sahibinin yanından ayrılmadığını anlatan İpekçi, “Paşa’yı ne kadar atarsam atayım uçmaz. Çünkü böyle alıştılar. Bir hayvanı nasıl eğitirseniz o şekilde davranıyor.” diye konuştu.

YEMEK KONUSUNDA OLDUKÇA İŞTAHLI

İpekçi, erkek papağan olan Paşa’nın yemek konusunda oldukça iştahlı olduğunu belirterek çay, kahve, kırmızı et, tavuk ve hatta sarma gibi farklı yiyecekleri bile tüketebildiğini anlattı. Gofret gibi atıştırmalıkları bile geri çevirmediğini söyleyen İpekçi, Maviş’in ise daha sakin bir karaktere sahip olduğunu ifade etti.

SAHİBİ YOKKEN SESSİZLİĞE BÜRÜNÜYORLAR

Ev arkadaşlarının anlattıklarına göre papağanların, İpekçi evde olmadığında oldukça sessiz kaldığını belirten genç adam, kuşların o anlarda konuşmadığını ve hareket etmediğini dile getirdi.

İpekçi, papağanlarıyla arasındaki bağı şu sözlerle anlattı:

Onları iş görüşmesine, akraba ziyaretine kadar birçok yere götürüyorum. En fazla iki gün ayrı kalabiliyorum. Döndüğümde konuşmaları, ötüşleri ve kanat çırpmaları tarif edilemeyecek kadar güzel bir duygu.

UZUN ÖMÜRLÜ VE İLGİ İSTEYEN BİR TÜR

İskender papağanlarının tek seferde yaklaşık altı yavru verebildiğini ve ortalama 50 yıl yaşayabildiğini hatırlatan İpekçi, bu kuşları sahiplenmek isteyenlerin ciddi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Ona göre bu türün sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi için sahiplerinin sürekli ilgi göstermesi büyük önem taşıyor.