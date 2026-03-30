Erzurum’da kediden kaçan fare, ölü taklidi yaptı

Erzurum’da kaldırım üzerinde yaşanan ilginç bir kedi-fare mücadelesi bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir kedinin avlamak istediği fareyi yakalamaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kedinin saldırısından kurtulmaya çalışan fare ise dikkat çeken bir savunma yöntemi kullandı.

KURTULUŞU ÖLÜ TAKLİDİ YAPMAKTA ARADI

Kedinin tehdidi karşısında hareketsiz kalan fare, bir süre boyunca ölü taklidi yaptı. Bu davranışın ardından kedinin zaman zaman ilgisini kaybettiği ve fareyi avlamaktan vazgeçtiği görüldü.

Görüntülerde, kedinin fareyle mücadele ederken zaman zaman tereddüt ettiği, farenin ise hareketsiz kalarak tehlikeyi atlatmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

DOĞADAKİ HAYATTA KALMA STRATEJİSİ

Uzmanlara göre bazı hayvanların tehlike anında sergilediği bu davranış bilimsel literatürde “tonik immobilite” olarak adlandırılıyor. Avcıyı yanıltmak amacıyla uygulanan bu yöntem, özellikle son çare olarak kullanılan bir savunma mekanizması olarak biliniyor.

Erzurum’da kaydedilen görüntüler de doğadaki hayatta kalma içgüdüsünün ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.