İslam dünyasında ilk teravih heyecanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 ayın sultanı Ramazan, bazı İslam ülkelerinde ilk hilalin görülmesiyle başladı.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Irak, Sudan, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan’ın Ramazan'ın ilk gününü ilan etmesinin ardından kutsal beldeler başta olmak üzere birçok ülkede, ilk teravih namazı kılındı.

Camiler akşam saatlerinden itibaren ibadet için gelen on binlerce kişiyle doldu.

RAMAZAN ÖNCESİ HİLALİN GÖRÜNMESİNİN ÖNEMİ

Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden 'kameri ay'ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü süre esas alınıyor, buna göre 'içtima ile rüyet' kriterleri kullanılıyor.

"İçtima" Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet" ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ediyor.

Ramazan'ın başladığını gösteren hilal de bu hesaplamaya göre belirleniyor.

KABE VE MESCİD-İ NEBEVİ'DE YOĞUNLUK

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de Ramazan'ın ilk teravih namazı eda edildi. Kabe-i Muazzama’nın bulunduğu Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi, ilk teravihi burada kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı.

Namazın ardından cemaat hep birlikte dua etti. El-İhbariyye kanalı, teravih namazını canlı yayınladı.

GAZZE'DE İLK TERAVİH

Gazze Şeridi’nde ise 1400 yıllık geçmişe sahip ve kısmen yıkılmış olan Büyük Ömeri Camisi’nde teravih namazı eda edildi. Tarihi camide toplanan cemaat, Ramazan ayının ilk gecesini dualarla karşıladı.

FİLİSTİN: KUDÜS

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazı sıralarında hilalin görüldüğünün ve yarın ramazanın ilk günü olduğunun duyurulmasının ardından on binlerce Müslüman, ilk kıble Mescid-i Aksa’ya koştu.

Kıble Mescidi'ni, Kubbetu's Sahra Camisi'ni ve avluyu dolduran Müslümanlar, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine'nin ardında yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

Ateşkese rağmen Gazze'nin durumu ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik artan saldırıları nedeniyle bu sene de Filistinli Müslümanlar ramazana buruk giriyor.

IRAK'TA RAMAZAN COŞKUSU

Hilalin görülmesiyle birlikte Bağdat’ta İbn Büneyye Camii’nde ilk teravih eda edildi.

Süleymaniye’de Şeyh Karim Bava Şeyh Çenarayi Camii, Kerkük’te ise tarihi Kerkük Kalesi Ulu Cami ramazanın ilk teravihinde cemaatle doldu.

LÜBNAN

Başkent Beyrut’ta Müslümanlar, Muhammed el-Emin Camisi’nde ilk teravih namazını kıldı. Yüzlerce kişi Kur’an tilavetleri ve dualar eşliğinde ramazana “merhaba” dedi.

SUDAN

Sudan'da Mayıs 2025'te ordunun yoğun çatışmaların ardından Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) aldığı başkent Hartum'da iki yılın ardından teravih namazı kılındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre başkent Hartum'un doğusundaki Menşiyye Mahallesi'ndeki Seyyide Senhuri Camisi'nde ilk teravih namazı eda edildi. Sudan'ın ünlü hafızlarından Şeyh ez-Zeyn Muhammed Ahmed'in kıldırdığı namazda caminin dolu olduğu ve namazın caminin bahçesinde kılındığı görüldü.

BAE: ABU DABİ'DE ŞEYH ZAYİD CAMİSİ DOLDU

Abu Dabi’de bulunan ve dünyanın sayılı büyük camileri arasında gösterilen Şeyh Zayid Camii’nde de ramazanın ilk teravih namazı kılındı. Binlerce kişi camide saf tutarak ramazan ayını dualarla karşıladı.