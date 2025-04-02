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İstanbul Anadolu Yakası'nda sis

İstanbul Anadolu Yakası'nda sis İstanbul'un Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla’nın yüksek kesimlerinde yoğunlaşan sis, şehrin siluetini farklı bir atmosfere soktu.