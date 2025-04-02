İstanbul Anadolu Yakası'nda sis

İHA
Anadolu Yakası’nda görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, doğa ile şehir manzarasını bütünleştirerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sis bulutları arasında kalan binalar ve sokaklar drone ile havadan görüntülenirken, ortaya etkileyici kareler çıktı.
"TRAFİKTE DİKKATLİ OLUNMALI"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi beklenirken, yetkililer trafikte dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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