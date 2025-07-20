İstanbul Silivri Kumluk Plajı’nda Afrika sıcağı yoğunluğu

Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul’da termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise soluğu sahillerde aldı.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Silivri Kumluk Plajı hafta sonu tatilcilerinin akınına uğradı.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğle saatlerinde adım atılamayacak seviyeye ulaştı.

UYARILARA RAĞMEN PLAJLAR DOLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkarak 40 dereceye yaklaşacağını duyurdu.

Uzmanlar, özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneşe çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Ancak uyarılara rağmen bu saatlerde sahildeki yoğunluk dikkat çekti.

ORMAN YANGINI RİSKİNE KARŞI UYARI

Ayrıca, düşük nem oranı ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Yetkililer, özellikle sahil çevresinde sigara izmariti gibi ateşli materyaller konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

“GECE SAHİLDE HAYAT DURMADI”

Plaj çevresinde esnaflık yapan Özkan Kandemir, sıcak havanın etkisinin gece boyunca da sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşınca sahilde yer kalmadı. Otoparklarda da yol kenarlarında da yer yoktu. Dün gece yarısından itibaren insanlar sahile gelmeye başladı. Gecenin bir yarısı top oynayan, denize giren, yürüyüş yapan insanlarla sahilde normal hayat devam ediyordu. Sadece güneş eksikti.”