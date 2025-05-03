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İstanbul'da bahçeye kaçan toplarını patlattığı çocuklara küfretti

İstanbul'da bahçeye kaçan toplarını patlattığı çocuklara küfretti Avcılar'da bir parkta oynayan çocukların bahçeye kaçan topuna sinirlenen kadın ile çocuklar arasında tartışma yaşandı. Çocukların toplarını geri istediği sırada kadın, elindeki çapayla topu patlattı. Elindeki taşı atan kadın ile çocuklar arasındaki tartışmaya, kısa sürede kadının eşi de dahil oldu.