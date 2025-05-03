DHA
İstanbul Avcılar'da bulunan bir parkta, dün akşam saatlerinde futbol oynayan çocukların topu, yakındaki bir evin bahçesine kaçtı.
Elinde çapa bulunan kadın, defalarca uyardığı çocukların toplarının bahçeye kaçmasına sinirlenerek küfretti.
"TOPA BİR ŞEY OLURSA EVİNİ YIKARIZ"
Çocukların ısrarına rağmen topu vermeyen kadın, çocuklara eline aldığı dalı attı.
Çocuklardan biri "Topa bir şey olursa evini yıkarız." sözüne sinirlenen kadın küfretti.
TARTIŞMA ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ
Kadın bahçeye kaçan topu patlatırken, kadının eşi ise çocuklara toplarını geri verdi.
Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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