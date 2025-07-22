İstanbul'da nefes borusuna yemek kaçan işçi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

İstanbul Kağıthane'de bulunan boya imalathanesinde çalışan bir işçi, öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yemeye başladı.
Bir süre sonra işçinin nefes borusuna yemek kaçtı.
NEFES ALAMAYINCA YARDIM İSTEDİ
Nefes almakta zorlanan işçi, önce yanında oturan arkadaşından yardım istedi.
Durumu fark eden iş arkadaşları, işçiye kısa sürede müdahale etti.
HEIMLICH İLE MÜDAHALE ETTİ
İşçi nefes alamayınca ayağa kalkarak öksürmeye başladı.
Bu sırada masada yemek yiyen işçilerden biri, arkadaşına Heimlich manevrası uyguladı.
O ANLAR KAMERADA
Müdahale sonrasında nefes almaya başlayan işçi lavaboya gitti.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.