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İstanbul'da nefes borusuna yemek kaçan işçi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kağıthane'de öğle molasında iş arkadaşlarıyla yemek yiyen bir işçinin nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken işçiyi, yanında bulunan arkadaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

DHA DHA
22.07.2025 14:42

İstanbul Kağıthane'de bulunan boya imalathanesinde çalışan bir işçi, öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yemeye başladı.

Bir süre sonra işçinin nefes borusuna yemek kaçtı.

NEFES ALAMAYINCA YARDIM İSTEDİ

Nefes almakta zorlanan işçi, önce yanında oturan arkadaşından yardım istedi.

Durumu fark eden iş arkadaşları, işçiye kısa sürede müdahale etti.

HEIMLICH İLE MÜDAHALE ETTİ

İşçi nefes alamayınca ayağa kalkarak öksürmeye başladı.

Bu sırada masada yemek yiyen işçilerden biri, arkadaşına Heimlich manevrası uyguladı.

O ANLAR KAMERADA

Müdahale sonrasında nefes almaya başlayan işçi lavaboya gitti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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