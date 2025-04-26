Haberler



Yaşam



İstanbul'da selektör yapan kadın sürücünün önünü kesip tartıştı

İstanbul'da selektör yapan kadın sürücünün önünü kesip tartıştı Bakırköy'de yan yoldan sinyal vererek ana yola geçiş yapan sürücüye, hemen arkasında seyir halinde olan kadın sürücü, selektör yapıp korna çaldı. Bu duruma sinirlenen sürücü, aracıyla kadın sürücünün yolunu kesti. Sürücünün 'beni taciz ediyorsun' dediği kadın sürücü, 'önüme kırdınız' diyerek kendini savundu.