İstanbullular sıcak havadan bunaldı, çareyi denize girmekte buldu

Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da gün içinde serinlemek isteyen vatandaşlar Kartal, Pendik ve Maltepe Sahili’nin yolunu tuttu.

Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda dinlenirken, bazıları ise kendilerini serin sulara bıraktı.

VATANDAŞLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Sıcaklıkların özellikle öğle saatlerinde en yüksek seviyelerde hissedilmesine rağmen gencinden yaşlısına her yaştan vatandaşın gün boyu süren deniz keyfi ise eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.

"YAZIN HEMEN HEMEN HER GÜN BURAYA GELİYORUZ"

Arkadaşıyla birlikte denize giren Mustafa Lermioğlu, "Hava çok bunaltıcı olduğu için yazın hemen hemen her gün buraya geliyoruz. Hem piknik hem de deniz havası var burada. Biz yaklaşık 10 yıldır buradayız yerimiz güzel, deniz de güzel. Sıcağı da seviyoruz. 40-50 derece sıcak olsa da sıkıntı değil. Keyifli oluyor." dedi.

"SERİNLEMEK İÇİN BURAYA GELİYORUZ"

Bilal Tellioğlu isimli bir vatandaş ise, "Öğleye kadar çalışıyoruz. Öğleden sonra da denize giriyoruz. Serinlemek için bir-iki saatliğine geliyoruz, zaman geçiriyoruz. hemen hemen her gün geliyoruz. Kendimizi burada iyi hissediyoruz. Burada dostlar, arkadaşlar edindik. " diye konuştu.