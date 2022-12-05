Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi olacak! İlçe ilçe kesintiler

İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi olacak! İlçe ilçe kesintiler

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 5 Aralık Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..