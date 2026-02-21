Ramazan'da İstanbul rotası: Manevi ve tarihi gezilecek yerler

Ramazan-ı Şerif ruhunu İstanbul'da hissetmek isteyenler için mutlaka uğranması gereken noktaları listeledik.
Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferini en derinden hissetmek isteyenler için İstanbul, eşsiz bir şehir deneyimi sunuyor.
Mahyalarla süslenen camiler, iftar saatine doğru hareketlenen meydanlar ve teravih sonrası canlanan sokaklar, kente bambaşka bir ruh kazandırıyor.
Hem ibadet etmek hem de Ramazan’ın birlik ve paylaşım duygusunu yaşamak isteyenler için İstanbul’da mutlaka uğranması gereken noktaları bir araya getirdik.
İşte, İstanbul'da Ramazan rotası...
Süleymaniye Camii
Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Süleymaniye Camii, Ramazan ayında ayrı bir huzur sunar. Avlusundan Haliç manzarasını izleyerek iftar saatini beklemek ve ardından teravih namazına katılmak, manevi atmosferi en yoğun şekilde hissetmek isteyenler için özel bir deneyimdir.
Eyüp Sultan Camii
Ramazan denince ilk akla gelen manevi merkezlerden biridir. Türbe ziyareti, iftar öncesi meydandaki hareketlilik ve dua eden kalabalıklarla birlikte derin bir maneviyat yaşanır.
Büyük Çamlıca Camii
İstanbul’un en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camii, geniş avlusu ve panoramik şehir manzarasıyla özellikle akşam saatlerinde etkileyici bir ortam sunar. Teravih namazında oluşan kalabalık ise Ramazan ruhunu pekiştirir.
Sultanahmet Meydanı
Ramazan etkinlikleri, iftar sofraları ve mahyalarla aydınlanan camilerle birlikte İstanbul’un en canlı noktalarından biridir. İftar öncesi meydandaki atmosfer oldukça özeldir.
Ayasofya Camii
Bir zamanlar kilise ve müze olarak da hizmet vermiş bu muazzam yapı, ibadet ve tarih meraklıları için eşsiz bir duraktır.
Yerebatan Sarnıcı
Tarihi ve mistik atmosferiyle gündüz saatlerinde ziyaret edilebilecek farklı bir kültürel duraktır. Ramazan programına tarihî bir keşif eklemek isteyenler için ideal bir noktadır.
Pierre Loti Tepesi
Haliç manzarası eşliğinde iftar saatini beklemek isteyenler için keyifli bir alternatiftir. Özellikle gün batımında sunduğu manzara ile öne çıkar.
Mısır Çarşısı
Ramazan alışverişinin vazgeçilmez adreslerinden biridir. Hurma, lokum, baharat ve geleneksel lezzetlerle dolu tezgâhlar, Ramazan hazırlıklarına ayrı bir renk katar.
Boğaz
İftar sonrası yapılacak bir sahil yürüyüşü ya da kısa bir tekne turu, Ramazan gecelerine huzur ve ferahlık katar.
Gülhane Parkı
Topkapı Sarayı’nın hemen yanında yer alan bu park, iftar öncesi dinlenmek ya da sahur sonrası sakin bir yürüyüş yapmak isteyenler için huzurlu bir ortam sunar.
Miniatürk
Türkiye’nin önemli eserlerinin minyatürlerinin sergilendiği bu park, özellikle ailece yapılacak geziler için güzel bir seçenektir. Ramazan ayında kültürel bir gezi planına farklı bir alternatif oluşturur.