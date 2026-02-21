Ramazan'da İstanbul rotası: Manevi ve tarihi gezilecek yerler

Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferini en derinden hissetmek isteyenler için İstanbul, eşsiz bir şehir deneyimi sunuyor.

Mahyalarla süslenen camiler, iftar saatine doğru hareketlenen meydanlar ve teravih sonrası canlanan sokaklar, kente bambaşka bir ruh kazandırıyor.

Hem ibadet etmek hem de Ramazan’ın birlik ve paylaşım duygusunu yaşamak isteyenler için İstanbul’da mutlaka uğranması gereken noktaları bir araya getirdik.

İşte, İstanbul'da Ramazan rotası...

Süleymaniye Camii

Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Süleymaniye Camii, Ramazan ayında ayrı bir huzur sunar. Avlusundan Haliç manzarasını izleyerek iftar saatini beklemek ve ardından teravih namazına katılmak, manevi atmosferi en yoğun şekilde hissetmek isteyenler için özel bir deneyimdir.

Eyüp Sultan Camii

Ramazan denince ilk akla gelen manevi merkezlerden biridir. Türbe ziyareti, iftar öncesi meydandaki hareketlilik ve dua eden kalabalıklarla birlikte derin bir maneviyat yaşanır.

Büyük Çamlıca Camii

İstanbul’un en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camii, geniş avlusu ve panoramik şehir manzarasıyla özellikle akşam saatlerinde etkileyici bir ortam sunar. Teravih namazında oluşan kalabalık ise Ramazan ruhunu pekiştirir.

Sultanahmet Meydanı

Ramazan etkinlikleri, iftar sofraları ve mahyalarla aydınlanan camilerle birlikte İstanbul’un en canlı noktalarından biridir. İftar öncesi meydandaki atmosfer oldukça özeldir.

Ayasofya Camii

Bir zamanlar kilise ve müze olarak da hizmet vermiş bu muazzam yapı, ibadet ve tarih meraklıları için eşsiz bir duraktır.

Yerebatan Sarnıcı

Tarihi ve mistik atmosferiyle gündüz saatlerinde ziyaret edilebilecek farklı bir kültürel duraktır. Ramazan programına tarihî bir keşif eklemek isteyenler için ideal bir noktadır.

Pierre Loti Tepesi

Haliç manzarası eşliğinde iftar saatini beklemek isteyenler için keyifli bir alternatiftir. Özellikle gün batımında sunduğu manzara ile öne çıkar.

Mısır Çarşısı

Ramazan alışverişinin vazgeçilmez adreslerinden biridir. Hurma, lokum, baharat ve geleneksel lezzetlerle dolu tezgâhlar, Ramazan hazırlıklarına ayrı bir renk katar.

Boğaz

İftar sonrası yapılacak bir sahil yürüyüşü ya da kısa bir tekne turu, Ramazan gecelerine huzur ve ferahlık katar.

Gülhane Parkı

Topkapı Sarayı’nın hemen yanında yer alan bu park, iftar öncesi dinlenmek ya da sahur sonrası sakin bir yürüyüş yapmak isteyenler için huzurlu bir ortam sunar.

Miniatürk

Türkiye’nin önemli eserlerinin minyatürlerinin sergilendiği bu park, özellikle ailece yapılacak geziler için güzel bir seçenektir. Ramazan ayında kültürel bir gezi planına farklı bir alternatif oluşturur.