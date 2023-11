İstihare duası okunuşu! İstihare namazı duası Arapça okunuşu ve anlamı Bir işin hayırlı olup olmadığını öğrenmek için istihareye yatılır. İstihare duası da bu noktada merak konusu olur. İşte istihare namazı duası okunuşu ve anlamı...

İstihareye yatmak, önemli bir karar almadan önce, o kararın hayırlı mı hayırsız mı olduğunu öğrenmek için yapılır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) sıkça yaptığı istihare, dinimiz açısından oldukça önemlidir.

İstihare duasıyla kişi, Rabbine yönelerek yardım ve rehberlik talep eder.

Evlilik, iş, eğitim, seyahat gibi her türlü konuda istihareye yatmak isteyenler arama motorlarında istihare duasını araştırıyor.

İşte istihare duası Arapça okunuşu ve anlamı...

İstihare duası okunuşu

Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm.

Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub.

Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh.

Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.

İstihare duasının anlamı

Allah'ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!

(Buhârî, Teheccüd, 25; Da'avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)