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DHA

İzmir'de kalpleri ısıtan kurtarma operasyonu...

İzmir Körfezi'nde bulunan Sasalı Kuş Cenneti yakınlarında 'Berlin' isimli tekneyle açılan balıkçılar Murat Değişmez, Tolgacan Pusat ve Davood Mohammadi, beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.

FLAMİNGOYU KURTARDILAR

Balıkçılar, üzerine misina ipi dolanmış bin flamingoyu fark etti.

Uçamayan flamingoyu tekneye alan balıkçılar, üzerine dolanan misinadan kurtarıp, tekrar denize bıraktı.

O ANLAR KAMERADA

Balıkçılar, o anları cep telefonu ile kaydetti.