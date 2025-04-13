İzmir'in Tire şiş köftesi, 'en iyi kıyma yemeği' seçildi

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Tire'nin özel şiş köftesinin ünü dünyayı aştı.

Dünyadaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesinde birinci sırada gösterilen Tire şiş köfte, bir asırdan fazladır damakları lezzetlendiriyor.

İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan köfte, beğeni topluyor. Geçmişi 1900'lü yıllara kadar uzanan köfte, 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

YÜZDE 20 YAĞ ORANINA SAHİP DANA YA DA SIĞIRDAN

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından "TasteAtlas"ın geçen ay duyurduğu listesinde ilk sırada bulunan şiş köfte, en fazla yüzde 20 yağ oranına sahip dana ya da sığır etinden hazırlanıyor.

ETLERİN GEÇTİĞİ AŞAMALAR

Etler yağ, zar ve sinirden arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor. Kıymaya dönüştürülen et, şişlere dizilerek odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriliyor.

KÖFTELER TÜTSÜLENİYOR

Tütsülenen köfteler, bakır tavada tereyağı ile sade, domatesli ya da yoğurtlu olarak servis ediliyor.

İKİNCİ KUŞAK KÖFTECİ

Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, ailede ikinci kuşak köfteci.

"KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ"

Babasının 1932 yılında ilk dükkanlarını açtığını, kendisinin de 62 yıl önce 1963 yılında babasının yanında çalışmaya başladığını anlatan Öztepe, "Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz. Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz." diye konuştu.

"LEZZETİNİ KORUMAK ÖNEMLİ"

Öztepe, geleneksel yöntemle yapılan yemeğin lezzetinin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.

İlçe sakinlerinden Hikmet Kaykılı, köfteyi yıllardır severek tükettiklerini kaydederek, "Bizim için vazgeçilmez bir lezzet. Katkı malzemesi olmaması, tereyağı ile pişirilmesi tadını artırıyor." dedi.

"TİRE ŞİŞ KÖFTE BİR NUMARAMIZ"

Ayşe Kaykılı ise çocukluklarından bu yana köfte yediklerini dile getirerek, "Damak tadı çocuklukta oluşur derler, sanırım biz de onun için bu lezzeti çok seviyoruz. Tire şiş köfte, zaten bizim bir numaramız." diye konuştu.

"TİRE GASTRONOMİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR"

Tire Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bahaettin Oktav da ilçenin tarım ve sanayisinin yanı sıra gastronomisiyle de öne çıktığını ifade etti.

"GURUR VERİCİ"

Köftenin sıcak tüketilebildiği gibi önceden pişirilmiş şekilde paketlenerek de satıldığını, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini anlatan Oktav, "TasteAtlas'ta birinci olmamız gurur verici bir durum." dedi.