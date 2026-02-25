İzmirli aşçı 5 ayda 50 kilo verdi

İzmir’in Konak ilçesinde kafeterya işleten 53 yaşındaki aşçı Rıfat Erdal, sağlık problemlerinin artması üzerine başladığı diyet ve yürüyüş programı sayesinde 5 ayda 50 kilo verdi.

152 KİLOYA KADAR ÇIKTI

Mesleği gereği düzensiz beslenen Erdal, son yıllarda hızla kilo alarak 152 kiloya ulaştı. Artan kilosuna bağlı olarak tansiyon ve kalp rahatsızlıkları yaşamaya başlayan Erdal, kendi çabasıyla kilo vermeyi denese de başarılı olamadı.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine diyetisyene başvuran Erdal, hazırlanan beslenme programı ve yürüyüş planına disiplinle uyarak 5 ayda 102 kiloya düştü.

"HER SABAH EN AZ 1 SAAT YÜRÜDÜM"

Kilo verme sürecini anlatan Erdal, düzenli bir beslenme alışkanlığı edindiğini belirterek, her sabah sahilde en az bir saat yürüyüş yaptığını söyledi.

Sürecin azim ve kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Erdal, çevresindekilerin değişime şaşırdığını dile getirdi. Zayıfladıktan sonra kıyafetlerini yenilediğini belirten Erdal, hedefinin çift haneli kilolara düşmek olduğunu kaydetti.

"SİHİRLİ DEĞNEK YOK"

Zayıflamak isteyenlere de tavsiyede bulunan Erdal, başarı için öncelikle kişinin kendine inanması gerektiğini ifade etti. Hiçbir diyetisyen ya da hastanenin sihirli bir çözümü olmadığını belirten Erdal, kararlılıkla uygulanan programın sonuç verdiğini söyledi.

SAĞLIK DEĞERLERİ DENGEYE GİRDİ

Diyetisyen Özge Türkmen ise kilo verme sürecinde en önemli unsurun sağlığın korunması olduğuna dikkat çekti.

Hızlı kilo verme amacıyla yapılan bilinçsiz uygulamaların sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Türkmen, Erdal’a kişiye özel beslenme programı uyguladıklarını ifade etti.

Kan tahlilleri doğrultusunda hazırlanan program kapsamında Erdal’ın su tüketiminin artırıldığını, öğün düzeninin oluşturulduğunu ve karbonhidrat, yağ ile protein dengesinin sağlandığını aktaran Türkmen, düzenli yürüyüşün de sürece katkı sunduğunu kaydetti.

Türkmen, kilo kaybıyla birlikte Erdal’ın kan değerlerinde iyileşme sağlandığını, nefes alışverişinin ve uyku kalitesinin düzeldiğini, yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını sözlerine ekledi.