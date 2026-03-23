Japon Kanehara, Türk arkadaşı sayesinde Müslüman oldu: Kur’an kararımı şekillendirdi

31 yaşındaki Kazuki Süleyman Kanehara, çocukluğundan itibaren İslam hakkında sadece televizyon ve filmlerden bilgi sahibi olduğunu, bu nedenle bazı önyargılara sahip olduğunu ancak asla tarafsız olmadığını söyledi. Üniversite için Almanya’ya gittiğinde Müslüman arkadaşlarıyla tanıştığını ve onların nazik davranışlarının ilk izlenimini olumlu etkilediğini belirtti.

“Bana karşı çok naziktiler. Bu yüzden ilk izlenimim Müslümanların çok nazik insanlar olduğuydu” diyen Kanehara, İslam’ı araştırmaya başlamasında Türk arkadaşı İsmail’in büyük rol oynadığını ifade etti.

KUR'AN İLE GELEN DÖNÜŞÜM

Kanehara, Ramazan adındaki hocasıyla tanıştıktan sonra İslam’ı daha yakından öğrenmeye başladığını aktardı:

İsmail beni Ramazan Hocama götürdü. Onun ve ailesinin sıcak karşılaması beni etkiledi. Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladığım an her şey çok çabuk değişti. Elhamdülillah, Müslüman olmaya kararımı Kur’an okuyarak verdim.

OSMANİYE'DE KELİMEİŞEHADET

Müslüman olma kararını Osmaniye’de kelimeişehadet getirerek resmiyet kazandırdığını söyleyen Kanehara, domuz eti ve alkolü bırakmasının zor olmadığını belirtti. İslam ve Japon kültürü arasında birçok benzerlik gördüğünü, özellikle yaşlılara saygı ve hesap günü inancının kendisine özgüven kazandırdığını vurguladı.

TÜRKİYE'DE YENİ BİR HAYAT

Kanehara, Müslüman olduktan iki yıl sonra ailesine de İslam’ı duyurduğunu ve kendisi için Süleyman ismini seçtiğini anlattı. İstanbul ve Osmaniye’de Türk kültürü ve yemekleriyle tanıştığını dile getiren Kanehara, eşinin de Uşak’ta Müslüman olduğunu ve iki oğlunu disiplinli şekilde yetiştirdiğini ifade etti.

Kur’an gelmiş geçmiş en güzel, en mükemmel kitaptır. İslam’a yeni giren veya ilgi duyanlara hep Kur’an okumalarını söylerim. Benim için bu kararın şekillenmesinde Kur’an en büyük rehber oldu.

diyen Kanehara, yaşamını ve inancını bu doğrultuda sürdürdüğünü aktardı.

"HELAL" JAPON MUTFAĞI

Kanehara, Japonya’daki restoranında Japon mutfağının geleneksel lezzetlerini helal gıda esaslarına uygun hazırlayarak sunuyor ve sosyal medyada İslam’a dair içerikleri takipçileriyle paylaşıyor.