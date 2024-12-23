İHA

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan deprem konutları, depremzede sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor.

Yuvalarına kavuşan depremzedeler, bir yandan temizlik yaparken bir yandan da mobilyalarını yerleştiriyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutları, afetzedelerin yeni yuvası oldu.

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Bir buçuk yıl konteyner kentte kaldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yeni evine kavuştuğunu ifade eden depremzede Zeynel Sular, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde depremzedelere sunulan bir güzellikten faydalanıyoruz. Uzun bir süre konteyner kentte kalıyorduk, kura sonucu evimiz çıktı.

"EVİMİZ ÇOK GÜZEL"

Evimiz çok güzel ve buranın bir sistemi var. TOKİ olarak yönetim var, her şeyimiz ile ilgileniyorlar. Ben bu şekilde bir ev alamazdım ve uzun yıllar sürecekti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.