İHA

Deprem felaketi sırasında yaşananlar hafızalara kazındı.

Türkiye, 6 Şubat 2023'te tarihin en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili etkileyerek büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı.

Aradan geçen 2 yıldan sonra hala o günlere ilişkin çarpıcı hikayeler ortaya çıkıyor.

Onlardan biri de itfaiyeci bir babanın hikayesi...

OĞLUNUN İYİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE YARALILARA KOŞTU

Deprem anında evde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli 45 yaşındaki Hacı Murat Özsığınan, sarsıntının ardından oğlunun kaldığı 5 katlı yatılı Kur'an kursuna koştu.

Gittiğinde binanın tamamen yıkıldığını gören Özsığınan, saatler süren arayış sonrası 14 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Özsığınan'ın sesini duydu.

Oğlunun hayatta olduğunu öğrenen itfaiye eri baba, ona "Sen bekle, önce yaralıları kurtaracağım" dedi ve çevredeki vatandaşlarla birlikte enkaz altındaki diğer öğrencilere ulaşmaya çalıştı.

Önce hafızlık eğitimi gören 5 öğrenciyi yaralı olarak enkazdan çıkaran Özsığınan, tam 8 saat sonra kendi oğluna ulaşarak onu da sağ salim kurtardı.

'SEN BEKLE ÖNCE YARALILARI KURTARACAĞIM' DEDİM

İtfaiye eri Hacı Murat Özsığınan, "Depremden bir gün önce oğlumu bir haftalık tatil sonrası Kur'an kursuna bıraktık. Bir gün sonra deprem gerçekleşti. Biz evdeydik ve hemen Kur'an kursuna gittik. Giderken yıkılan binaları görünce daha da çok tedirginleştik. Oğlumun yurdunun da yıkıldığını görünce biz de yıkıldık.

Ses alamıyorduk ama çalışmaya başladık. 2-3 saat sonra oğlumdan ses aldım. İsmini sordum, beni sesimden tanıdı. 'Baba beni kurtar' diyordu ve ses derinlerden geliyordu. Ne durumda olduğunu sordum ve yaralarının da olmadığını öğrenince kendisine, 'Önce yaralıları kurtaralım, seni bulacağım sen bekle' dedim.

Oğlumun elini gördük ve orayı açınca oğlumu kurtardık, hastaneye götürdük. Şu anda durumu iyi. Yurtta 35 öğrenci vardı, 25'i vefat etti, şehit oldu. Ailelerine Allah sabır versin. Her şubat ayı yaklaştığında maalesef o günleri hatırlıyoruz." diye konuştu.